Lotta agli spacciatori di droga, i carabinieri di Osimo arrestano altre due persone

OSIMO – I Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno arrestato un cittadino italiano, 64enne di Porto Sant’Elpidio (FM), poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, e sottoposto a fermo di indiziato di delitto cittadino albanese, 35enne senza fissa dimora, per spaccio di cocaina.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, transitando per Marcelli di Numana, veniva insospettita dalla presenza di due persone all’interno di una Fiat Punto, che poco dopo si allontanavano. Iniziava, quindi, il pedinamento della coppia fino a Porto Sant’Elpidio, ove incontravano, nei pressi di un bar, altre due persone, per poi dividersi in direzioni opposte.

A quel punto è scattato il controllo, dapprima nei confronti del 64enne, che, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina occultata nei pantaloni e la somma di 1000 euro. La perquisizione veniva altresì estesa al suo domicilio ed anche in questa circostanza i militari rivenivano ulteriori 40 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale adatto al confezionamento, e 10 grammi di mannitolo, utilizzato come sostanza da taglio.

Nel frattempo, sulla scorta delle prime indagini svolte, emergevano chiari indizi di colpevolezza anche a carico del 35enne albanese, in ordine alla cessione di circa 20 grammi di cocaina ad un ragazzo del posto, avvenuta poco prima nei pressi di uno chalet di Porto Sant’Elpidio. Per questo motivo i carabinieri procedevano al fermo nei suoi confronti.

La cocaina, il materiale ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati ed i due tradotti alla Casa Circondariale di Fermo.

Gli arresti odierni scaturiscono da servizi di controllo del territorio ed antidroga disposti dal Comando provinciale Carabinieri di Ancona in tutta la provincia, che hanno già permesso, negli ultimi mesi, l’arresto di diversi spacciatori, nonché il sequestro di diversi kg di sostanza stupefacente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it