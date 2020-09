L’INTERVISTA / Acquaroli a Senigallia: “Ci attende un grande lavoro per far ripartire le Marche”

Il candidato alla presidenza della Regione ha preso parte all’inaugurazione della sede del Comitato elettorale di Roberto Paradisi

SENIGALLIA – E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, in via Raffaello Sanzio 42 (la Statale Nord), la sede del Comitato elettorale di Roberto Paradisi, candidato, come indipendente civico, nella lista di Forza Italia, al Consiglio regionale delle Marche.

All’inaugurazione ha preso parte anche il candidato alla presidenza della Regione, on. Francesco Acquaroli.

Una candidatura, quella del legale senigalliese, già consigliere comunale, che rinforza la presenza civica in tutto il centro-destra.

Nell’occasione, con Francesco Acquaroli, ci siamo soffermati sulle cose da fare per cambiare le Marche.

“In primo luogo dovremo occuparci delle priorità del nostro territorio che, per troppi anni, sono rimaste inevase. Sarà poi necessario dare adeguate risposte alle popolazioni terremotate. E, come prima cosa, dovremo far ripartire la ricostruzione”.

Secondo l’avvocato Roberto Paradisi, Francesco Aquaroli ha le carte in regola per proporsi per il cambiamento: concretezza, affidabilità, rigore e professionalità che entrano dentro la politica. Oggi il centro-destra è diverso ed Acquaroli può guidarlo al successo”.

Secondo la professoressa Elena Giommetti, anch’ella candidata al Consiglio regionale, la futura amministrazione regionale “dovrà riporre maggiore attenzione verso i giovani, troppo spesso dimenticati”.

QUI SOTTO la video-intervista:

