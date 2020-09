In fiamme 5 ettari di sterpaglie, messo in sicurezza un allevamento di polli

FILOTTRANO – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, alle 15,10, in via Saltregna, alla periferia di Filottrano, per un incendio che ha interessato circa cinque ettari di sterpaglie e scarti della lavorazione del trifoglio.

La squadra di Osimo in collaborazione con la squadra di Jesi è intervenuta con due autobotti e due mezzi 4×4 più un’autobotte proveniente dalla centrale dei vigili del fuoco di Ancona.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza un allevamento di polli adiacente al campo interessato dalle fiamme. Subito dopo hanno provveduto alla bonificazione di tutta la zona dell’intervento.

