Il grazie di Ancona al coraggioso impegno dei Vigili del fuoco

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Grazie al grande e coraggioso impegno dei Vigili del fuoco, giunti peraltro anche da altre città della regione, l’incendio sprigionatosi al porto di Ancona è stato domato.

Si è trattata di una vera e propria lotta ingaggiata dai valorosi Pompieri, come fa notare uno striscione che i tifosi della Curva Nord hanno affisso presso la locale Caserma del Comando provinciale.

Lo stato dei capannoni, come si evince dalle fotografie, evidenzia l’intervento effettuato dai vigili in condizioni di pericolo, ma io credo che, lottando con il cuore per la sicurezza pubblica, questi Paladini del nostro tempo hanno trovato la giusta motivazione ad attivarsi per lo spegnimento.

I bombardamenti aerei, Il terremoto, la frana, l’alluvione, ieri la grandinata, oggi l’incendio: a chi ci si rivolge: ai Vigili del fuoco.

Uno striscione sanguigno è il ringraziamento migliore che si possa dare ai nostri valorosi pompieri.

(Le foto sono di STEFANO SACCHETTONI)

