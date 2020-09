I carabinieri di Fabriano arrestano un pusher: nell’auto aveva cocaina, hashish ed eroina

FABRIANO – Nel corso dei servizi di controllo del territorio quotidianamente svolti dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un trentenne fabrianese resosi responsabile del reato di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacente.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato controllato in serata nelle vicinanze del centro cittadino mentre era a bordo della propria auto: l’andatura sostenuta e l’atteggiamento “nervoso” del conducente hanno indotto i militari operanti ad approfondire il controllo e sottoporlo a perquisizione personale e veicolare. I militari hanno così rinvenuto e sequestrato diverse dosi di sostanza stupefacente (circa 10 grammi di cocaina, 7 di hashish ed 1 di eroina), celate in un’intercapedine del veicolo e pronte per lo spaccio, oltre ad un bilancino di precisione.

Il giovane, quindi, è stato dichiarato in arresto e condotto presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo al termine del quale il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione in caserma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it