Grande successo della “Dorica Tuna Contest” promossa ad Ancona dal Club Amici del Mare

ANCONA – Si è svolta, nelle acque antistanti la costa dorica, la seconda edizione della manifestazione di pesca d`altura in drifting denominata “Dorica Tuna Contest”, sotto l’egida della FIPSAS e con il patrocinio del CONI. La manifestazione, organizzata dal Club Amici del Mare ASD di Ancona, con la collaborazione di Marina Dorica spa, rappresenta un momento agonistico di rilevanza nazionale poiché ha visto

impegnati i migliori equipaggi italiani di pesca in drifting che si sono battuti per l’ambito trofeo della manifestazione e dei relativi premi.

L`evento ha visto la partecipazione di ben 20 equipaggi provenienti sia da Ancona e porti limitrofi, ma anche da varie regioni italiane.

I primi 6 classificati, andati a premio, dopo le opportune verifiche del Direttore di gara Fabiano Buratti e del Giudice di gara Marco Fraternali, son risultati i seguenti:

Primo classificato

Team Rumba -Big Game Estensi (FC) comandante Lambertini Daniele

Secondo classificato

Team Boomerang – Albarella Angler’s Club (RO) comandante Colognese Amedeo

Terzo classificato

Team Pecora Nera – Albarella Angler’s Club (RO) comandante Cappellato Ader

Quarto classificato

Team Alien – Club Nautico Pesaro comandante Eusebi Marco

Quinto classificato

Lucky Fin – Club Amici del Mare ASD comandante Ciavattini Marco

Sesto classificato

No Name – Ravenna Fishing Club (RA) comandante Nadalini Matteo

Alla manifestazione sono intervenuti i rappresentanti della Federazione Italiana Pesca Sportiva, del CONI, e tantissimi accompagnatori degli atleti che sono giunti già dalla giornata di venerdì mattina; un’occasione, per dare lustro al nostro Club e per promuovere Marina Dorica, porto di grande interesse per i naviganti dell’Adriatico, ma anche le bellezze monumentali, storiche, paesaggistiche ed agroalimentari del nostro territorio.

