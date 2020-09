Elezioni regionali 2020, nella Sala operativa della Regione tutto pronto per la raccolta dei dati

ANCONA – Sarà il “cuore pulsante” di tutta l’organizzazione elettorale delle imminenti elezioni regionali. È la Sala operativa della Regione Marche, allestita presso l’Aula Verde di Palazzo Leopardi (Ancona). Raccoglierà i voti scrutinati dalle sezioni elettorali comunali che confluiranno nel capoluogo per le successive elaborazioni, garantendo l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria.

Oggi si è svolta una prima simulazione, in collegamento con gli uffici elettorali comunali. I Comuni hanno ricevuto un manuale tecnico con le istruzioni per procedere all’invio dei dati secondo le modalità e le sequenze richieste. Saranno trenta i dipendenti regionali che lavoreranno nella Sala operativa, suddivisi per circoscrizione elettorale e attività di assistenza.

La simulazione odierna ha riguardato tutte le procedure di comunicazione ed elaborazione dei dati, comprese le procedure di emergenza da adottare nel caso che guasti o disguidi interferiscano con il regolare svolgimento degli adempimenti e la regolare trasmissione dei dati.

Per la comunicazione con i Comuni è stato attivato un canale Telegram (con cinquanta Comuni già collegati). Sono state predisposte squadre tecniche operative sul territorio e un numero di emergenza gestiti dalla Sala operativa. Altre simulazioni verranno ripetute nei prossimi giorni per assicurare il corretto svolgimento dello scrutinio elettorale. I tecnici stanno inoltre lavorando all’allestimento della sala stampa, che sarà aperta ai giornalisti a Palazzo Leopardi e per la quale, in ragione della normativa Covid, sono previsti accessi contingentati su accredito.

Per consentire l’accesso ai dati degli scrutini e a tutte le informazioni in tempo reale, i tecnici stanno lavorando anche all’allestimento di una sala stampa virtuale e di link dedicati ai dati elettorali sul sito della Regione, a cui tutti potranno accedere dai propri PC, smartphone o tablet, dove saranno disponibili, in tempo reale pagine web, video, foto e comunicati.

