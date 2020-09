Dimesso dall’ospedale di Torrette l’ex ministro Francesco Merloni

ANCONA – Francesco Merloni, già parlamentare e ministro dei Lavori pubblici, è stato dimesso nel pomeriggio dall’ospedale regionale di Torrette dove si trovava ricoverato da quasi un mese (esattamente dal 27 agosto) dopo essere risultato positivo al coronavirus al ritorno da una vacanza a Porto Cervo, in Sardegna.

Secondo le prime informazioni l’ex parlamentare della Democrazia Cristiana ed imprenditore che, in ospedale, ha anche compiuto i 95 anni, non sarebbe ancora negativo al coronavirus. Ma le sue condizioni sono nettamente migliorate per cui i medici hanno deciso di dimetterlo. Adesso dovrà trascorrere un periodo di convalescenza nella sua abitazione di Fabriano. Qui sarà sottoposto al tampone che ne dovrà ufficializzare la guarigione.

