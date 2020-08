Una violenta grandinata dopo la tempesta: pomeriggio di paura ad Ancona / Foto e Video

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – A dirla tutta, per quest’ultima domenica di fine agosto dell’Anno di Grazia 2020, nel quale sembra che non ci facciamo mancare proprio niente, erano previsti dei temporali.

Verso le ore 15, si è scatenato uno di quei fenomeni naturali che verranno ricordati per anni: in un tempo limitatissimo, si è scatenata una reale emergenza metereologica. Una vera e propria tempesta, accompagnata da tuoni, fulmini e un’improvvisa grandinata, hanno fatto temere il peggio: a quel punto è subentrato il panico.

Quando ormai era sopraggiunta la disperazione, ecco che improvvisamente il maltempo, previsto per domani (lunedì 31 agosto), si è fatto beffe di noi, come se ormai si sentisse pago per averci trasmesso una situazione di sicura paura.

A parte i danni materiali, gli alberi caduti, le strade verdi, i vetri infranti, le automobili ammaccate, c’ è stata davvero tanta paura.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

QUI SOTTO un video:

