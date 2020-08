Salvini torna nelle Marche per presentare i candidati alle elezioni regionali

Il tour del segretario federale della Lega (giovedì e venerdì) comprende Macerata, Grottammare, Cupra Marittima, Appignano, Senigallia e Fabriano

ANCONA – “Matteo Salvini torna a testimoniare la vicinanza attiva della Lega alle Marche che vogliono decidere del proprio futuro con facce nuove e prospettive concrete. Le presenteremo il 6 agosto nel centro storico di Macerata (ore 18.15, piazza Mazzini) perché le Marche sono al centro del progetto Lega: restituire ai marchigiani una regione simbolo del buon governo anziché preda delle logiche di partito”.

Lo annuncia il Commissario della Lega Marche, On. Riccardo Augusto Marchetti ricordando le altre tappe di una due giorni in cui Salvini, che cenerà a Senigallia con amministratori, militanti e sostenitori della Lega impegnanti con la campagna anche per le comunali, si concentrerà sul tema del lavoro oltre che su quello della politica

“A Grottammare incontreremo i florovivaisti, una delle categorie produttive messe particolarmente alle corde dal lockdown (ore 14,30 Hotel Parco dei Principi) poi ci sposteremo a Cupra Marittima (15.15, comizio in Largo Martiri delle Foibe) prima di proseguire per Appignano, cittadina simbolo del passaggio di testimone della qualità made in Italy dall’artigianato all’industria – continua Marchetti – Qui Salvini visiterà l’azienda Giessegi, punta di diamante del distretto del mobile maceratese e regionale, prima di tenere un comizio (ore 17.00, via IV Novembre)”.

Nella mattinata del 7 agosto Salvini inaugurerà a Fabriano la nuova sede Lega in corso della Repubblica 33.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it