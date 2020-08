Presentati i candidati per le Regionali del movimento “Dipende da Noi”

ANCONA – Il movimento “Dipende da Noi” ha presentato le candidate e i candidati al Consiglio regionale. Sono persone che vivono già la politica di base con generosità e competenza. È quel tipo di politica sana che si svolge nel lavoro, nel volontariato, nella cultura, nella cura per il bene comune. Ora si espongono per portare questa passione anche nell’istituzione regionale.

Un percorso di partecipazione basata sull’ascolto dei cittadini per ricostruire una sinistra etica basata su progetti concreti: dalla ricostruzione post-sisma, alla formazione professionale, alla sanità territoriale, che l’attuale Giunta della Regione non è riuscita a realizzare. E parte proprio da una critica all’operato della Regione, la proposta dei 30 iscritti alla lista “Dipende da Noi” lanciata oggi ad Ancona per le Regionali.

Lista che vede il docente di filosofia Roberto Mancini candidato presidente, e tra gli ispiratori, ma non come candidato, il magistrato ed ex governatore delle Marche – dal 1995 al 2005 – Vito D’Ambrosio.

Nella lista ci sono insegnanti che si battono per tenere alta la qualità educativa della scuola. Ci sono persone che si dedicano all’impego ecologico, al turismo sostenibile o all’agricoltura biologica. Accanto a queste figurano il prof. Fabio Taffetani, dell’Università Politecnica delle Marche, botanico ed ecologista di riferimento nelle Marche e in Italia, e l’architetto Antonio Pagnanelli, presidente di Italia Nostra a Macerata. Abbiamo poi persone che si battono nei comitati dei cittadini per avere una risposta adeguata alla situazione del post-terremoto o per avere una soluzione per la bonifica e riconversione della raffineria di Falconara, come Lara Polita.

Ci sono medici e infermieri che hanno combattuto l’epidemia contestando la politica seguita in questa occasione dalla Giunta regionale delle Marche. Figurano nella lista anche persone con solida competenza nella struttura amministrativa regionale come Stefano Ricci, persone impegnate da anni nel mondo della solidarietà e dell’accoglienza e persone apprezzate per il loro lavora nel campo della musica e del design.

Si tratta insomma di un gruppo di donne e uomini molto qualificato della società civile, estraneo alla politica di professione e immerso nella vita della comunità marchigiana. Persone del genere sono la prima garanzia per applicare quel metodo del prendersi cura del bene comune della regione che il movimento “Dipende da Noi” assume come forza e ragion d’essere del progetto che presenta all’elettorato.

QUI SOTTO tutti i candidati:

DIPENDE DA NOI Roberto Mancini candidati regionali2020

