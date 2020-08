Padre e figlio in bici da Londra a Tolentino, uniti dallo sport

RAPALLO – Guido Mai e suo figlio Gabriel hanno deciso di lanciare una nuova sfida: un viaggio in bicicletta da Londra a Tolentino, passando per Rapallo, dove sono giunti ieri.

“Non siamo due ciclisti – afferma Guido -, io ho 55 anni e recentemente ho perso il lavoro a causa del coronavirus. Il ristorante londinese dove lavoravo come chef ha dovuto chiudere, il che non ha fatto altro che alimentare la mia grinta. Gabriel, mio figlio, ha 19 anni, amiamo passare del tempo insieme, ma con la vita che conduciamo non ricordiamo l’ultima volta che abbiamo fatto qualcosa insieme!

“Volevamo tornare in Italia senza prendere nessun mezzo di trasporto, e questa è stata la nostra idea.

“Siamo partiti da Londra il 31 luglio con destinazione Tolentino, dove contiamo di arrivare l’ultima settimana di agosto”.

Un’importante sosta è stata fatta a Rapallo, città nella quale Guido Mai è nato e dove ha ancora amici e parenti. Tra l’altro, a Rapallo, a cavallo degli anni 80/90, ha anche aperto e gestito una rosticceria.

“Ho vissuto a Tolentino per 18 anni – ci ha sempre detto Guido Mai -, dove con i miei genitori rapallini e mio fratello Mauro abbiamo gestito il ristorante di via Ozeri “La Genovese” per 25 anni. Mia madre Stefania, era conosciuta proprio con l’appellativo del ristorante che ha diretto fino a qualche anno fa.

“Io, mia moglie Cyntia e i miei 2 figli: Keendra e Gabriel invece ci siamo trasferiti a Londra 7 anni fa per permettere ai ragazzi di apprendere l’inglese. Vogliamo dimostrare l’importanza dei rapporti familiari, volere e potere “tutto è possibile, niente è impossibile” basta volerlo.

“Ovviamente il viaggio costa e amici, parenti e conoscenti di diverse nazionalità e da diversi paesi si sono mobilitati per rendere possibile l’acquisto delle bici, degli accessori e di tutta l’attrezzatura necessaria per intraprendere il viaggio avviando una raccolta fondi su GoFundMe.

https://www.gofundme.com/f/father-amp-son-cycling-from-london-to-italy

“Abbiamo dietro un vero e proprio gruppo di lavoro, un mio ex collega ed ex corridore ha seguito la preparazione tecnica e l’alimentazione, ha consigliato che bici comprare, in base al nostro peso ed altezza e ci segue giornalmente, consigliando la rotta da percorrere. Ed altri amici ci aiutano con la raccolta fondi e con i video da pubblicare.

“Dopo un breve periodo di allenamento finalmente il 31 luglio siamo partiti da Londra per Maidstone. Il secondo giorno siamo arrivati a Dover da dove, con il battello, abbiamo attraversato la Manica per sbarcare a Calais e giù fino a Les Mdoëres (Francia).

“Poi sui percorsi in pavè di Roubaix – Pecq – Epinois (Belgio); Charleville-Mézières – Villers-sur-Meuse – Nancy – Epinal (Francia); Mulhouse (Francia) – Passo del San Gottardo (Svizzera). Poi Rapallo”.

E dopo Rapallo tappe a Sarzana, Lucca, Pistoia, Firenze, Arezzo, Foligno e l’arrivo a Tolentino.

QUI SOTTO UN VIDEO:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it