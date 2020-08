“Le Marche sono con noi, da Porto Sant’Elpidio un grido di liberazione”

La soddisfazione dell’on. Riccardo Augusto Marchetti dopo la festa regionale della Lega. Boom di partecipanti

PORTO SANT’ELPIDIO – Numeri d’eccezione per la Festa Regionale della Lega Marche appena conclusasi: gli oltre quattromila durante la due giorni, testimoniano la partecipazione incredibile fatta registrare da ogni provincia marchigiana.

“Da Porto Sant’Elpidio si è innalzato un grido di liberazione: le Marche sono con noi!”, ha dichiarato il Commissario Regionale, onorevole Riccardo Augusto Marchetti. “Sapevamo che i marchigiani avrebbero risposto positivamente al nostro invito – ha proseguito – ma i dati relativi alla partecipazione hanno superato ogni aspettativa.

“Questo evento ha dato prova di essere già tra le più importanti feste del nostro movimento nel centro-Italia, e diventerà un appuntamento fisso che replicheremo ogni anno. Voglio ringraziare Matteo Salvini, che è stato con noi durante la prima serata e che è per noi una guida sicura e concreta, e tutti gli ospiti intervenuti: il Senatore Alberto Bagnai, responsabile Economia, il Vice Segretario Federale della Lega on. Giancarlo Giorgetti, l’onorevole Alessandro Morelli, responsabile dipartimento Comunicazione, l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, il Coordinatore Federale della Lega Giovani, Luca Toccalini, i parlamentari marchigiani Paolini, Pazzaglini, Latini e Patassini, la governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei, il candidato presidente per il Centro Destra Francesco Acquaroli.

“Un ringraziamento particolare – ha sottolineato il Commissario – va a tutti i militanti della Lega Marche, che hanno organizzato la festa curando ogni dettaglio e garantendo il rispetto dei protocolli di sicurezza, e ai nostri sostenitori, che ancora una volta ci hanno ricordato che credono e sostengono il progetto della Lega. Le Marche sono pronte – ha concluso Marchetti – Dopo anni di umiliazioni inflitte dal Partito Democratico, con la Lega, insieme al centrodestra, rinasceranno più forti che mai!”

