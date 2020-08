La Lega: “Ad un mese dal voto nuove nomine nella sanità marchigiana”

ANCONA – “Mentre la sanità regionale affonda, il Pd marchigiano è impegnato solamente nella spartizione del potere e nelle riconferme degli attuali dirigenti regionali alla sanità. Nonostante manchi poco più di un mese al voto, la sinistra sceglie di prorogare i contratti degli attuali dirigenti dell’Asur-Marche per altri tre anni, proiettando anche nel futuro l’ombra di una gestione che in questi anni ha visto l’impoverimento dei servizi.

“Riteniamo assolutamente inopportuna la proroga per tre ulteriori anni per il dottor Giovanni Feliziani come direttore dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria dell’Asur Marche e del dottor Gigliucci a direttore amministrativo dell’Asur Marche.

“La Lega è impegnata in prima linea per cambiare questo modello di gestione sanitaria e per dire basta ad una gestione della sanità che tutela molto di più i dirigenti che i pazienti che devono subire spesso le conseguenze di scelte sbagliate”.

In una dura nota Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Marche, assieme ai consiglieri regionali Sandro Zaffiri, Marzia Malaigia, Luigi Zura Puntaroni e Mirco Carloni stigmatizzano le proroghe triennali dei contratti del dottor Feliziani e del dottor Gigliucci, come dirigenti regionali dell’Asur.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it