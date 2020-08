Inaugurato a Pesaro il nuovo circolo cittadino della Gioventù Nazionale

PESARO – Gioventù Nazionale Pesaro- Urbino, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, continua a crescere e a radicarsi nel nostro territorio. Nel pomeriggio di ieri, presso la sede di Fratelli d’Italia Pesaro in via Marsala, si è inaugurato il nuovo circolo cittadino.

Presso la sede pesarese del partito di Giorgia Meloni sono intervenuti Fabio Roscani, Presidente Nazionale del movimento, Maicol Busilacchi, Presidente Regionale e Giacomo Toccaceli, Presidente Provinciale.

Alla guida del nuovo circolo di Pesaro c’è la 28enne Giulia Galli, laureata in giurisprudenza e praticante avvocato che da diversi mesi, con l’appoggio ed il sostegno del Segretario Comunale FdI Nicola Baiocchi e di tutto il gruppo FdI Pesaro, segue con passione ed orgoglio l’attività politica del movimento giovanile nella città capoluogo di provincia.

Tante le sfide da affrontare ed ambiziosi gli obiettivi: avvicinare le nuove generazioni alla politica e formare una nuova classe dirigente competente ed appassionata.

Ovviamente non possono mancare gli obiettivi nel breve periodo, come le imminenti elezioni regionali, appuntamento nel quale il movimento giovanile, come ha ricordato il presidente Roscani “gioca un ruolo fondamentale per la vittoria di Francesco Acquaroli e di tutto il centro destra”.

Insieme a Giulia Galli compongono la squadra: Enrico Baldelli, Piermarco Paci Fumelli, Alessia Santini, Jeremy Semprucci, Matteo Gregori, Simone Pavoletti, Andrea Bernabucci, Andrea Tafini, Diego Cardellini, Giovanni D’Angeli e Pietro Brocco.

