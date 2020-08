I 50 anni della Regione: un viaggio nella memoria delle Marche

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – In occasione dei 50 anni dall’istituzione della Regione Marche, avvenuta dopo le prime elezioni amministrative del 7 giugno 1970, ho visitato la mostra allestita presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.

Come era prevedibile, la mostra è tutta incentrata sulle trasformazioni che si sono realizzate in quel tale lasso di tempo, mezzo secolo appunto, con ripercussioni sullo sviluppo economico e sociale della nostra regione. In particolare, la globalizzazione e l’introduzione delle moderne tecnologie, soprattutto nel campo dell’informazione, hanno mutato il nostro vivere quotidiano.

Attraverso le fotografie e il video realizzato per l’occasione, mi sono ritrovato a fare un singolare Viaggio della Memoria. Una delle prime foto riguarda la manifestazione che si tenne ad Ancona nel tardo pomeriggio del 9 maggio 1978, giorno nel quale fu ritrovato il cadavere dell’onorevole Aldo Moro. Ricordo bene quel momento, in quanto vi partecipai: un corteo silenzioso, con le bandiere di tutti i partiti, si mosse lentamente da piazza Cavour e giunse fino al Monumento ai Caduti, dove venne celebrata la Santa Messa: la fotografia si riferisce proprio all’evento religioso.

Nel video, le persone indossano pantaloni a zampa d’elefante, secondo la moda dell’epoca. Quando furono fatte quelle riprese, probabilmente in occasione di qualche evento particolare, potevano sembrare di poca importanza: oggi, a distanza di tanto tempo, acquistano il significato di un patrimonio da preservare; vanno gelosamente custodite nella Memoria, per tenere viva in noi la coscienza delle nostre radici e della nostra identità.

In questi Cinquanta anni le Marche sono cambiate, come del resto anche noi. Sicuramente un appuntamento così importante avrebbe meritato una maggiore partecipazione che, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile avere.

(Le fotografie – di STEFANO SACCHETTONI – si riferiscono all’inaugurazione della mostra)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it