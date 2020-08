C’è la firma di un settempedano dietro i successi della nazionale italiana ad Esztergom, in Ungheria

SAN SEVERINO MARCHE – Il successo più grande lo ha firmato un settempedano, Sebastiano Molinari, già plurimedagliato campione internazionale, salendo sul gradino più alto del podio dei Senior con un quasi perfetto 29/30. La stessa firma, ancora Molinari, l’ha messa però lo scorso fine settimana alla guida dell’Italia verso la conquista di un tripudio di medaglie ai campionati di Esztergom, in Ungheria. La nostra Nazionale nella cittadina alla periferia di Budapest, si è portata a casa ori negli Junior, nelle Ladies, nei Master, nei Senior e nei Veterani, argento e bronzo nell’Assoluta piazzandosi ottimamente pure nel match delle Nazioni, dove gli ori conquistati sono stati ben tre in altrettante categorie. Proprio a Molinari è stata affidata la direzione tecnica.

Nelle varie competizioni del weekend di Ferragosto prestazione top per il “Junior” Lorenzo Coletti che si è imposto con 27/30 sull’ungherese Mark Kemeny e sul connazionale Giantonio Ilacqua. A laurearsi campionessa europea è poi stata Emanuela Barillà davanti a Paola Tattini, medaglia d’argento. Tricolore pure il podio dei Master, con Giancarlo Serra, Alberto Olivieri e Mauro Casalini.

Sempre nei Senior, dove ha primeggiato Molinari, benissimo un altro italiano: Franco Tassinari. Tra i “Veterani” al top Claudio Pirazzoli, anche lui nuovo Campione Europeo.

Il settempedano Molinari è risultato quarto anche nella classifica Assoluta con 29/30 +4. Terminate le prove individuali, nel Match delle Nazioni la formazione tricolore è finita terza dietro a Francia e Ungheria con Sebastiano Molinari, Stefano Montagna e Franco Tassinari ancora una volta sul podio con un ultimo zero che è valso la medaglia d’argento.

“Orgogliosi dei successi personali, di squadra e nazionali di un settempedano” – sottolinea l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni che si complimenta pubblicamente con Molinari, chiamato a guidare tecnicamente la nostra Nazionale.

Entusiasmo alle stelle per questo straordinario protagonista di una disciplina non certo semplice: “Sono davvero felice, abbiamo dato davvero il massimo, in un Europeo che è stato molto difficile per le circostanze esterne: queste medaglie ci ripagano di ogni fatica fatta”.

Prossimo appuntamento internazionale per Molinari & Coa Ghedi, dove ad ottobre si disputerà il mondiale di tiro all’elica.

Nelle foto: il campione settempedano Sebastiano Molinari

