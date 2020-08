Anche Riva Destra con Acquaroli: “Al lavoro per le Marche”

ANCONA – “Riva Destra Marche, movimento politico federato a Fratelli d’Italia e guidato a livello nazionale dal Segretario nazionale Fabio Schiuma e dal vice Segretario nazionale Angelo Bertoglio, sta coltivando un proficuo confronto con la società civile e tutto il mondo imprenditoriale – affermano Sandra Amato del Coordinamento regionale e Nicola Peverelli del Dipartimento Giustizia e Affari legali – volto a formare una classe politica di centrodestra all’altezza delle sfide elettorali che interesseranno la nostra Regione a tutti i livelli istituzionali.

“Il lavoro di squadra, il merito, l’impegno per la collettività, il rispetto dell’elettorato ed il senso di responsabilità rappresentano le direttrici imprescindibili per chi ambisce a governare e costruire una valida squadra di governo.

Chi deve fornire risposte alla comunità marchigiana non può prescindere dal confronto con le varie realtà del territorio perché, inutile ricordarlo, la politica in sé non è autosufficiente e sarebbe presuntuoso dichiarare il contrario.

“Per questi motivi il nostro movimento sostiene con forza ed entusiasmo la candidatura a governatore della Regione Marche di Francesco Acquaroli che sta svolgendo questo compito con impegno e profitto ascoltando la società civile ed attingendo dalla stessa per costruire un programma sartoriale per la Regione Marche. Un impegno serio e nell’interesse di tutti poiché va ben oltre gli steccati ideologici, e che lo vede impegnato, in qualità di deputato, anche sul fronte istituzionale. Possiamo ricordare l’interrogazione parlamentare del 15.7.2020 riguardante il mantenimento occupazionale nella Regione Marche avuto riguardo al calvario della cassa integrazione come preavviso di chiusura delle imprese con particolare riferimento alle vertenze Whirpool e Auchan- Conad, così come quella del 22.7.2020 per le mancate risposte governative in relazione all’importante lavoro svolto dai commercialisti e dai liberi professionisti.

“Sul tavolo – aggiungono Sandra Amato del Coordinamento regionale e Nicola Peverelli del Dipartimento Giustizia e Affari legali – abbiamo dunque tutti gli ingredienti per una valida alternativa che possa rimediare al malgoverno di anni di centrosinistra di cui il candidato Mangialardi rappresenta la fisiologica continuità.

“In tutta onestà, troviamo sorprendente sentir parlare di “cambio di passo” da parte di rappresentanti del partito democratico, ossia da parte degli artefici proprio di quel “passo” che dovrebbe cambiare, una sorta di mea culpa che su sanità e ricostruzione post sisma, tanto per citare alcuni esempi, non ammette appelli!

“I marchigiani – concludono Sandra Amato e Nicola Peverelli – necessitano di una classe politica credibile che rispetti la propria comunità ed i propri elettori e certi slogan, in tutta franchezza, ne offendono l’intelligenza!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it