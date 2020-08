A Recanati Mondelci e Zanchini firmano il successo dell’apertura del Kammerfestival

Al via la settimana di musica e poesia sul Colle dell’Infinito. Nuovo voucher del sistema museale per gli ospiti delle strutture ricettive

RECANATI – Tanti ed intensi sono stati gli appuntamenti di musica e poesia che hanno animato il primo week end di agosto della Citta dell’Infinito che ha visto anche l’apertura con grande successo di pubblico del Kammerfestival, “Suoni oltre siepe” diretto da Ilaria Baleani con il suggestivo concerto del duo di mirabili musicisti Federico Mondelci (sax) e Simone Zanchini (fisarmonica) nel Cortile Palazzo Venieri

“Anche quest’anno non poteva mancare la musica del Kammerfestival che rappresenta una preziosa perla della nostra programmazione culturale estiva- ha dichiarato l’Assessora alle Culture Rita Soccio – Il primo concerto, con un duo di eccezione, è stato un misto di emozioni e virtuosismo che ha entusiasmato il pubblico. Recanati ha scelto di ripartire dalla “cultura che cura” e per il momento possiamo essere molto soddisfatti dei risultati, infatti, sono molti i turisti che hanno scelto la nostra città come meta delle loro vacanze.”

La settimana dei prossimi eventi recantesi vedranno protagonista la suggestiva location dell’ Orto sul Colle dell’Infinito con tre appuntamenti di musica e poesia che si aprono domani 4 agosto con le serate musicali “Armonie della sera” con il maestro Marco Sollini alle ore 21,30 . Mercoledì 5 agosto l’appuntamento è alle 21,30 con l’ultimo spettacolo di Lunaria “Mediterraneo: le origini del mito” con Mario Tozzi & Enzo Favata. Uno scienziato della terra e un musicista che della musica della propria terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica, raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia e delle atmosfere sonore al confine tra passato e futuro.

Venerdì 7 agosto alle 21,30 si apre la rassegna “Un poeta sul Colle” a cura del Centro Mondiale della Poesia con il maestro Nicola Losito e Gianfranco Lelj.

Non mancano certo le novità per i turisti anche sul fronte dei Musei , in questi giorni è partita una nuova iniziativa di promozione: un voucher che consente di usufruire di una riduzione di 2 euro a persona per l’acquisto del biglietto unico del circuito museale comunale, che comprende Museo e Pinacoteca Villa Colloredo Mels/Museo dell’Emigrazione, Torre del Borgo-MuRec e Museo Beniamino Gigli.

Il voucher è destinato a tutti coloro che soggiornano, almeno per una notte, in una delle strutture ricettive del territorio di Recanati e viene rilasciato al turista direttamente dal personale delle varie strutture.

Un’ iniziativa promossa da Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Recanati e l’Associazione degli Operatori Turistici legata al nuovo portale turistico Myrecanati.it, che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2021.

