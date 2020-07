Trovati con la droga dopo un breve inseguimento, due giovani stranieri arrestati a Pesaro dai carabinieri

PESARO – Continuano i controlli antidegrado e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone del Comune di Pesaro, ad opera dell’Arma dei Carabinieri, in ossequio alle disposizioni impartite nella sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, date dal Prefetto Vittorio Lapolla.

Nella serata di ieri (mercoledì 15 luglio), il personale della Compagnia Carabinieri di Pesaro, guidati dal maggiore Patrizia Gentili e della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Campania, durante un controllo straordinario all’interno del Parco Miralfiore, notava un gruppo di giovani stranieri che effettuavano movimenti sospetti. Alla vista dei carabinieri, gli stranieri si davano a precipitosa fuga; due di loro venivano tuttavia raggiunti dopo un breve inseguimento a piedi e fermati dagli operanti, che li identificavano e controllavano.

Nella loro disponibilità venivano complessivamente rinvenuti 20 grammi di marijuana e 400 euro in contanti, denaro provento di spaccio e quindi venivano tratti in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I diversi acquirenti riuscivano a scappare facendo perdere le proprie tracce. Dai successivi controlli, il nigeriano è risultato già gravato da un precedente di polizia per il medesimo reato mentre il gambiano era incensurato.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal Gip del Tribunale di Pesaro ed il processo rinviato a fine mese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it