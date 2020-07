Sauro Scolpati confermato presidente del Club Amici del mare

Nel direttivo anche Diego Bedetti, campione Italiano Spinning d’altura 2019

ANCONA – Si è tenuta l’assemblea dei soci del Club Amici del Mare di Ancona nel corso della quale sono stati approvati i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 ed è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 2020-2023..

I nuovi consiglieri sono (in ordine alfabetico): Bedetti Diego, Ciavattini Eugenio, Covotta Michele, Foghini Lorenzo, Fraternali Marco, Frati Enzo, Gasparoni Guilberto, Giorgi Gianfranco, Marconi Guglielmo, Pierangeli Sergio e Scolpati Sauro. Il consiglio nella prima riunione ha eletto all’unanimità, Sauro Scolpati presidente, Pierangeli Sergio Vice presidente e Michele Covotta segretario. Il presidente Scolpati ha proposto una serie di deleghe ai consiglieri ed ha sottolineato l’intensa attività svolta dal Club Amici del Mare, che è stata rallentata nel periodo Covid-19, ma che riprenderà in autunno con una serie di iniziative. Interessante è stato giudicato l’ingresso nel nuovo consiglio di alcuni giovani leve e fra questi Bedetti Diego Campione Italiano Spinning d’altura 2019.

Il Club Amici del Mare, conta oltre 250 soci, ed è molto attivo anche nell’organizzazione di gare veliche come Amici in Vela, di pesca e svolge anche attività ricreative come gite in Italia ed all’Estero, tornei di Burraco, conviviali per i soci attraverso il suo ristorante sito in via Enrico Mattei. Il Club Amici del Mare collabora fattivamente anche alle attività svolte da Marina Dorica unitamente ai Circoli Nautici, che ne costituiscono il cuore pulsante e sono i soci del Consorzio Vanvitelli. I club hanno il compito di gestire, animare e rendere unica la vita nel porto turistico, organizzando una serie di iniziative durante il corso dell’anno: regate, manifestazioni sportive di vela, di pesca d’altura e di pesca subacquea, incontri e corsi legati al mondo della nautica e del mare.

