Quattro auto coinvolte in uno schianto, due finiscono in un campo

CASTELFIDARDO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 14,25, in Via Che Guevara, a Castelfidardo, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento quattro vetture si sono scontrate tra loro, due di queste sono finite nel campo adiacente alla carreggiata ed una si è capovolta. La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha soccorso in collaborazione con il 118 gli occupanti delle vetture, due dei quali sono stati trasportati al vicino ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.

