“Non acquistare da chi non è in regola”

Lotta all’abusivismo a Pesaro: 40 cartelli in zona mare per sensibilizzare i cittadini

PESARO – “In arrivo oltre 40 cartelli contro l’abusivismo in spiaggia”, ad annunciarlo l’assessore al Patrimonio e Sicurezza Riccardo Pozzi.

Gli avvisi per la lotta all’abusivo, circa 20 in più dello scorso anno, verranno distribuiti lungo tutto il litorale da Baia Flaminia a Sottomonte e dovranno essere affissi in prossimità degli accessi agli stabilimenti.

“L’obiettivo è educare gli acquirenti a non comprare da abusivi – ha ricordato Pozzi -. Stiamo parlando di attività illegali e di merci contraffatte, per le quali non sono state pagate né tasse né iva e quindi danneggiano chi è in regola. Siamo infatti in presenza di un furto alle imprese, un danno allo Stato, un crimine alla società”.

In sala Rossa, questa mattina, erano presenti: il comandante della polizia locale Gianni Galdenzi, Antonio Bianchini CNA, Silvana Della Fornace Confartigianato e Andrea Giuliani Oasi Confartigianato, Davide Ippaso Confcommercio, Alessandro Ligurgo Confesercenti.

