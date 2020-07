Marche Coraggiose, una nuova lista alle elezioni regionali

ANCONA – Nel secondo incontro di ieri all’Auditorium della Fiera di Ancona si è scelto il nome della compagine politica civica, ecologista e progressista che proseguirà nelle Marche quel percorso politico di alleanze che sta governando a Roma e che si presenterà con un proprio simbolo alle prossime elezioni regionali

“Marche Coraggiose” è il nome della lista civica, ecologista e progressista, senza simboli di partito, che si presenterà ai marchigiani per replicare nelle Marche gli ottimi risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti dei laboratori civici come a Pesaro e nell’esperienza delle elezioni in Emilia-Romagna.

“Un incontro – si legge in un comunicato – dove si è parlato soprattutto di un modello di sanità diffusa diverso da quello attuale, di chi il lavoro lo ha perso e di chi lo cerca, di una ricostruzione mai partita dopo quattro anni dal terremoto e di una salvaguardia reale, non a parole, dell’ambiente. Su questi e altri temi si è dato vita a gruppi di lavoro per elaborare idee, progetti e programmi mentre pochissimo spazio hanno avuto nel dibattito le candidature e le poltrone, argomenti che sembrano monopolizzare questa strana campagna elettorale estiva.

“Si è voluto creare con Marche Coraggiose una compagine civica aperte ai contributi di chi, al di fuori delle nomenclature interne ai partiti, crede nel valore della politica al servizio dei cittadini, nelle istituzioni democratiche, nella nostra Costituzione antifascista.

“Una compagine – conclude la nota – che guarda ai meriti e alle competenze delle persone, ai delusi che non vanno a votare, a chi ha votato Movimento 5 Stelle e non capisce perché la scelta di Roma non venga replicata nelle Marche, a chi ha una cultura e una storia incompatibili con un governo della destra estrema. Marche Coraggiose perché la storia dei Marchigiani è fatta di coraggio!”

Nella foto: due dei promotori della lista, Gianni Maggi e Romina Pergolesi

