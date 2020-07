L’auto sbanda e finisce nel fosso, il conducente soccorso da vigili del fuoco e 118

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, alle 12,25, lungo la Strada Cameranense, all’altezza dello Stadio del Conero, dove, poco prima c’era stato un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento un’auto ha sbandato, finendo nel fosso adiacente alla carreggiata.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta dalla centrale di Ancona, intervenuta con un’autobotte, ha subito collaborato con i sanitari del 118 per assistere il conducente dell’auto.

Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it