Domenica 5 luglio esce “L’attesa” il nuovo disco di Alberto Nemo

Realizzato con la collaborazione di Fabio Strinati. Copertina dipinta a mano da Mauro Mazziero

ANCONA – Domenica 5 luglio esce “L’attesa”, il trentatreesimo disco di Alberto Nemo. L’opera è prodotta da MayDay. I brani segnano una nuova svolta nella sua vastissima produzione artistica. L’interpretazione assume una valenza altamente espressiva che possiamo descrivere con il neologismo “attorante”.

L’artista mette in atto un’operazione di improvvisazione musicale e interpretativa che ha come punto di forza il gesto fisico e sonoro, visto come fenomeno unico e irripetibile.

Per quanto riguarda la parte lirica il disco è stato realizzato con la collaborazione di Fabio Strinati. L’album verrà stampato esclusivamente in vinile solo su ordinazione. La copertina di ogni singola copia verrà dipinta a mano da Mauro Mazziero.

