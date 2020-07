Auto si schianta con un Apecar: i due conducenti in ospedale

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 9,40, in Via Flaminia, ad Osimo, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento un’autovettura si è scontrata con un Apecar, causandone il ribaltamento.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto ad estrarre il conducente del piccolo mezzo a tre ruote per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto.

Anche la conducente dell’autovettura e stata trasportata al vicino Ospedale di Osimo per le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it