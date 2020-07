Articolo 1 a Maggi e Pergolesi: “Incontriamoci per costruire una proposta politica innovativa”

Secondo il movimento democratico e progressista delle Marche si potrebbe “ridare speranza e cittadinanza a tutti coloro che, oggi, non andrebbero a votare”

ANCONA – Da Articolo 1, movimento democratico e progressista delle Marche riceviamo: “Leggiamo con entusiasmo le dichiarazioni dei consiglieri regionali Maggi e Pergolesi e, come Articolo Uno Marche, vogliamo rivolgere loro un appello: incontriamoci e diamo immediatamente avvio ad un confronto aperto per impegnarci, insieme, con un duplice tentativo: fermare la destra peggiore che vorrebbe governare le Marche e per costruire una proposta politica innovativa che possa ridare speranza e cittadinanza a tutti coloro che, oggi, non andrebbero a votare.

“Siamo convinti che al centro sinistra non serva un banale contenitore elettorale ma un’idea forte che sappia declinare la crescita con l’ambientalismo e la sostenibilità, Il diritto al lavoro con quello alla salute, che non contrasti i diritti civili con quelli sociali.

“Ci piacerebbe costruire, insieme a chi vorrà condividere con noi un atto di generosità e coraggio, un’altra visione ed un altro futuro per la nostra regione; ecco perché vorremmo un dibattito allargato senza steccati e confini prestabiliti, con tutte e tutti coloro che non vogliono rassegnarsi all’immobilismo e soprattutto per tornare a fare politica con speranza ed ottimismo nel centrosinistra”.

Nella foto: i consiglieri regionali Romina Pergolesi e Gianni Maggi

