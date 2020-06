Viaggio al femminile, in corso a Pesaro la mostra fotografica di Oriana Perrone

di PAOLO MONTANARI

PESARO – È in corso presso il salone nobile di Palazzo Gradari la mostra fotografica di Oriana Perrone dal titolo VIAGGIO AL FEMMINILE Riflessioni oltre le immagini. La mostra, la prima a Pesaro, dopo l’apertura del decreto Conte per cinema, teatri e mostre, ha un duplice significato: quello di rinascita artistica per una città come Pesaro, fra le più vive in tal senso nelle Marche e l’importanza di questa mostra dove lo sguardo femminile travalica una visione stereotipata e tradizionale della donna in Occidente.

La presidente del CIF di Pesaro dottoressa Graziella Gentilini ha affermato che in Oriana Perrone si “vede un’artista attenta e delicata con la sua macchina che ha strappato alla realtà della vita le varie figure di donne”.

Oriana Perrone come nasce l ‘idea della mostra?

“Nasce dalla volontà di riunire foto di viaggi compiuti in 8 anni in Sri Lanka, ex Birmania;India, Kenya e Vietnam Nelle donne che ho ripreso vi sono vari aspetti: quello religioso, sociale ecc. Queste donne esprimono attraverso gli sguardi i timori e le fatiche”.

Lei ha voluto accompagnare le sue foto con uno scritto poetico. Perché?

“Dall’immagine alla poesia, breve è il passo. Quando l’anima sogna, quando lo sguardo si perde alla ricerca del mistero che regna in ogni persona, non c’è confine invalicabile: la natura umana è unica, la capacità di catturare l ‘intimo pulpito è del tutto soggettiva, basta ascoltarsi, scoprire quell’ignoto fanciullino che vive in fondo all’anima”.

La grande attrice Monica Vitti dà questa definizione di poesia: “la poesia è una Grazia, una possibilità di staccarsi per un po’ dalla terra e sognare, volare, come occhi nuovi per reinventare quelli che vediamo”.

