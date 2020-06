Simonelli Group tra i vincitori del premio “Voler bene all’Italia” di Legambiente

BELFORTE DEL CHIENTI – Simonelli Group è tra i vincitori della prima edizione del Premio “Voler bene all’Italia”, istituito da Legambiente, per dare pubblico riconoscimento a quelle realtà di tutto il paese che guardano al futuro dei borghi italiani, puntando su innovazione, sostenibilità e tutela del territorio.

L’azienda di Belforte del Chienti è l’unica realtà marchigiana cui è stato assegnato il riconoscimento e anche l’unica azienda imprenditoriale tra i dieci premiati di quest’anno (piccoli comuni, scuole e parchi).

La cerimonia si svolta in videoconferenza ed è stata trasmessa in diretta attraverso i profili social di Legambiente e Uncem, con la partecipazione – tra gli altri – del ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia e del presidente delle Fondazione Symbola, Ermete Realacci.

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani ha spiegato che il premio intende portare ad esempio quelle realtà che in piccoli centri della penisola cercano di superare con determinazione e coraggio i problemi quotidiani e le difficoltà – anche quelle attualmente legate all’emergenza coronavirus – dandosi costantemente da fare per contrastare lo spopolamento abitativo e la riduzione dei servizi essenziali.

Nella motivazione del premio conferito a Simonelli Group si legge: “l’azienda che produce macchine da caffè famose in tutto il mondo, ha nel suo “dna” il territorio. Sin da quando essa è stata costituita nonostante abbia sedi in Nord America, Asia (Singapore) e in Europa (Francia ed Inghilterra), non è mai venuto meno il diretto sostegno al proprio comprensorio. Ha sede nell’entroterra marchigiano, a Belforte del Chienti, piccolo comune collinare con meno di 2.000 abitanti, assumendo manodopera locale, che negli anni è più che decuplicata ed ha dato pieno sostegno durante il periodo di recovery del lockdown. In piena pandemia, appena la Regione Marche ha individuato a marzo il vicino ospedale di Camerino come “ospedale Covid”, Simonelli Group ha compiuto una donazione all’azienda sanitaria finalizzata all’acquisto di particolare strumentazione sanitaria per l’Unità Operativa di Rianimazione. Inoltre prima ancora che giungessero disposizioni governative in tale senso, l’azienda ha adottato sul luogo di lavoro procedure di cautela particolarmente stringenti a salvaguardia di tutto il personale ed ha stipulato a favore di tutto il personale una speciale polizza assicurativa denominata Polizza Covid-19”.

Nel ringraziare per il premio, il presidente di Simonelli Group, Nando Ottavi (nella foto), ha ricordato come l’azienda abbia sempre rinunciato a trasferirsi verso zone vicine alle grandi vie di comunicazione, preferendo investire nell’entroterra maceratese, dove è possibile assicurarsi l’investimento più prezioso, quello sul “capitale umano”.

“A determinare la nostra ferma volontà di concentrare a Belforte del Chienti tutta la produzione – ha dichiarato Nando Ottavi nel corso della videoconferenza – sono i valori della gente di questi paesi. Un territorio che esprime vere eccellenze sotto il profilo professionale, umano ed etico, con un forte attaccamento al lavoro e all’azienda, dove tutti possono vedere una ‘seconda famiglia’. È grazie a questi valori che Simonelli Group ha sempre posto tra i suoi obiettivi la necessità di dare occupazione all’entroterra, contribuendo a frenare lo spopolamento e, nello stesso tempo, valorizzare le potenzialità di questo territorio che ha saputo conservare nel tempo la bellezza del paesaggio e la caratteristica dei centri storici, tanto da costituire nel loro complesso una sorta di Museo a cielo aperto”.

