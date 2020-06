Scontro sull’autostrada tra due veicoli pesanti, camionista trasportato a Torrette con l’eliambulanza

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, alle 13,15, sull’autostrada A-14, al km. 232, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto, dove poco prima si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un autocarro ha tamponato un altro veicolo pesante.

La squadra dei vigili del fuoco di Ancona, intervenuta con un’autobotte, un mezzo 4×4 e l’autogrù, e la squadra di Osimo, giunta con un’altra autobotte, hanno inizialmente collaborato con i sanitari del 118 per estrarre l’autista rimasto incastrato all’interno della cabina di guida.

Sul posto è anche intervenuta l’eliambulanza che, subito dopo, ha provveduto al trasporto del camionista all’ospedale di Torrette.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l’area dell’intervento per consentire la normale ripresa della viabilità lungo l’autostrada. Durante l’intervento la circolazione è avvenuta su una sola corsia, con tutti i disagi conseguenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it