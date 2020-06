“Per uscire dalla crisi è necessaria la massima coesione sociale”

Anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, ha preso parte alla cerimonia organizzata ad Ancona, per la Festa della Repubblica, dalla Prefettura alla presenza di un ristretto numero di persone ed in modalità di distanziamento

ANCONA – La Repubblica italiana compie 74 anni. Il presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, ha partecipato alla cerimonia presso il Monumento in Piazza IV Novembre ad Ancona, organizzata dalla Prefettura del capoluogo regionale alla presenza di un ristretto numero di persone e in modalità di distanziamento sociale, considerata l’emergenza Coronavirus.

“Dal senso di unità del 2 giugno – sottolinea Mastrovincenzo – dobbiamo trovare la forza per ripartire insieme, guardando al futuro con fiducia. Nessuno va lasciato indietro. Dopo tanto dolore per le vittime della pandemia, stiamo vivendo uno dei momenti più difficili e complessi dalla nascita della nostra Repubblica. Le istituzioni sono impegnate per salvaguardare la coesione sociale attraverso il sostegno a lavoro, economia e welfare. La Regione Marche sta lavorando proprio in questa direzione attraverso azioni concrete, a partire dalla manovra economica da 210 milioni di euro”.

Oggi il pensiero del presidente va a chi “ha saputo trasferire i valori dell’Italia repubblicana nel quotidiano, negli ospedali, nei luoghi di lavoro, aiutando chi più era in difficoltà. Esempi concreti che rafforzano la solidarietà nella nostra comunità e la volontà di sentirsi responsabili l’uno dell’altro”. (A.Is.)

