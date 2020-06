Papa Francesco chiama il Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 1 e ringrazia gli operatori sanitari

In risposta alla lettera inviata da un’infermiera. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Grande emozione, dal Pontefice vicinanza al nostro territorio»

PESARO – «Che emozione Papa Francesco. Una bellissima sorpresa oggi la chiamata del Pontefice al Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 1. In risposta alla lettera inviata da un’infermiera, il Papa ha voluto con una telefonata ringraziare tutti gli operatori sanitari che hanno affrontato questa tragica emergenza, rivolgendo loro la sua benedizione». Lo scrive su facebook Matteo Ricci. «Il Pontefice ha detto: ‘Siete degli eroi perché non vi siete nascosti sotto il letto e siete andati a lottare’. Grazie Papa Francesco per questo grande riconoscimento e per la vicinanza al nostro territorio», evidenzia Ricci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it