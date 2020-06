La Costa Magica ha lasciato Ancona e si prepara a tornare a solcare i mari

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – La nave Costa Magica ha lasciato il porto di Ancona diretta a Brindisi. Con il rientro dell’emergenza sanitaria ed il via libera da parte delle autorità competenti, si è conclusa la permanenza della nave nella città dorica. Si è trattato di un momento difficile, che non sarà facilmente dimenticato dagli addetti ai lavori, ma, come dice il detto popolare, “tutto è bene quel che finisce bene”.

Vai, Costa Magica, torna a solcare i mari, come hai sempre fatto, e porta con te Ancona tra i ricordi più cari.

(Le foto sono di Stefano Sacchettoni)

