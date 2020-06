Evacuato per un incendio il palazzo delle Poste, fiamme spente dai vigili del fuoco

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 17, per l’incendio di un locale in via Piave, nel palazzo delle Poste.

Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evacuato lo stabile in via precauzionale.

In supporto sono giunti sul posto, dalla sede centrale di Ancona, anche i funzionari tecnici e gli automezzi.

