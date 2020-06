Api sciamano su una casa terremotata, recuperate da un esperto

SAN SEVERINO MARCHE – Pronto intervento della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche per la presenza di uno sciame di api in via Della Villa, nella frazione di Cesolo.

Gli insetti, approfittando dell’inagibilità di un’abitazione lesionata dal terremoto e della conseguente assenza dei proprietari, hanno finito per sciamare in un angolo posto tra il sottotetto e una struttura in legno utilizzata come puntellatura per la messa in sicurezza dell’edificio.

Le api sono state catturate grazie all’abilità di un esperto della Raggi Apicoltura che è riuscito a recuperare il favo utilizzando una tecnica specifica che ha permesso così di liberare l’abitazione posta a ridosso di altri edifici e della pubblica via.

