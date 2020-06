Ad Ancona si rompe una tubazione idrica, i vigili del fuoco evitano danni alle abitazioni

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, alle ore 7:45, nella centralissima in via Maggini, all’incrocio con via Barilatti, ad Ancona, dove, poco prima, si era rotta una tubazione idrica sulla sede stradale.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha presidiato la zona e controllato che l’acqua fosse defluita senza coinvolgere i locali interrati delle vicine abitazioni, fino alla chiusura della condotta danneggiata da parte dei tecnici della ditta incaricata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it