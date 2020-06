Ad Ancona primo test per l’app IBeach e per la prima giornata di mare

ANCONA – Primo weekend di sole e spiagge e avvio dell’utilizzo dell’app IBeach. Un test importante per un servizio, per le spiagge di Mezzavalle e Portonovo, che ha funzionato e anche occasione per valutarne le opportunità di miglioramento. Alle ore 14 c’erano ancora disponibili alcuni posti prenotabili.

“Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno dimostrato la loro disponibilità nell’approccio a questa sperimentazione e che hanno potuto godere di una giornata di mare senza ansia da contagio grazie al rispetto delle regole. Tutto questo è stato frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto anche steward e la Polizia Locale presente per sorvegliare il rispetto del distanziamento sociale” afferma l’assessore alle manutenzioni, spiagge e Protezione Civile, Stefano Foresi.

Chi aveva prenotato ha effettuato il check-in regolarmente e proprio su questo punto saranno incrementati i posti per la registrazione già dal prossimo weekend per l’ingresso nelle spiagge. Gli steward hanno presidiato i check in ma anche agevolato i bagnanti all’ingresso in spiaggia.

Anche Palombina, Torrette e Collemarino hanno visto la presenza di numerosi fruitori delle spiagge. Verniciati i sottopassi di “Albina”, “Cori” e “Batabanò” e aperti da questa mattina a senso unico con adeguata segnaletica. Sulle spiagge libere di Palombina, Collemarino e Torrette sono state posizionate e sono attive da oggi tutte le docce (16 a Palombina e Collemarino e 4 a Torrette), oltre ai due bagni chimici (più uno per disabili) in più rispetto ai cinque in muratura già esistenti; sono presenti gli steward, due a Palombina e uno a Torrette, che hanno fornito informazioni e assistenza ai bagnanti.

I due ascensori di Collemarino non sono partiti per questioni di collaudo tecnico mentre sono state già attivate le telecamere degli stessi ascensori e del ponte, dopo l’effettuazione di diversi interventi di manutenzione. L’ascensore attivo per questo weekend è quello di “Romano”.

Al Passetto, funzionante ascensore con steward e addetto di Conerobus, uno per la discesa e uno per la salita. Prevista capienza massima di quattro persona a corsa. Le mareggiate che si sono verificate negli ultimi giorni non hanno permesso l’arrivo del pontone con mezzi idonei della ditta aggiudicataria dell’appalto per il livellamento della ghiaia, del bagno, delle passerelle e del percorso pedonale fino alla seggiola del Papa. Intanto nel pomeriggio di oggi Anconambiente ha effettuato un ulteriore intervento di pulizia nell’area del Passetto, con particolare attenzione per la zona ascensore e scalinata.

“Quest’oggi ho effettuato sopralluoghi al Passetto e a Palombina per rendermi conto della situazione e spiegare personalmente ai fruitori delle spiagge le modalità di accesso ma anche raccogliere segnalazioni per migliorare il servizio – spiega l’assessore alle manutenzioni, spiagge e Protezione Civile, Stefano Foresi – . Debbo sottolineare che lungo le spiagge libere i cittadini hanno tenuto un comportamento adeguato, supportati anche dai quattro steward presenti in loco. Da lunedì condizioni meteo permettendo il pontone arriverà al Passetto per effettuare i lavori previsti. I due ascensori di Collemarino saranno attivati in settimana. Come da impegno assunto, sono stati verniciati e sistemati i sottopassi di accesso al litorale. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza anche nell’utilizzare queste nuove modalità di accesso alle nostre belle spiagge”.

Nelle foto: le manutenzioni ai sottopassi della zona Nord e l’intervento di pulizia al Passetto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it