“Spiaggia libera più pulita e controllata, questo è il Modello Pesaro”

Il sindaco Matteo Ricci: “Bagni e docce gratuiti, servizi in cinque piazzole già cementate con strutture rimovibili in 24 ore”

PESARO – A Sottomonte Matteo Ricci si posiziona in una piazzola cementata tra la ciclabile e la spiaggia. Da quel punto il sindaco spiega in un video «cosa sono le aree attrezzate che solo per questa estate saranno messe a disposizione della spiaggia libera». Corrispondenti a cinque piazzole interessate al disegno: tre a Sottomonte, una a Baia Flaminia e una a Fiorenzuola. «La spiaggia libera resta esattamente così. Non viene toccata. E non vengono toccate le aree verdi». Rispetto all’anno scorso, «in questo quadrato già cementato avremo alcuni servizi».

Nel dettaglio: «Due bagni chimici e docce a dispersione sulla sabbia gratuite. Per chi vorrà, sono quindi a disposizione delle persone che vanno in spiaggia libera. Invece di andare a elemosinare il bagno dal bagnino accanto o andare a casa senza fare la doccia». Inoltre: «Sempre nella piazzola, ci sarà un furgoncino ambulante di minime dimensioni per la vendita di bibite e alimenti. E un deposito dove chi va in spiaggia libera, invece di fare sempre avanti e indietro con il proprio ombrellone o sdraio, se vorrà potrà lasciarli in custodia al gestore dell’area servizi». In più, «chi prima andava dal bagnino e quest’anno, magari, cerca più spazio considerato che si dovrà rimanere sparsi, potrà affittare nella piazzola un lettino se non vorrà portarlo da casa. Quindi non si affittano ombrelloni».

Un’operazione fatta per «valorizzare la spiaggia libera e averla migliore. Perché all’affidatario chiediamo gestione di bagni e docce (che metterà il Comune). Oltre al controllo di un tratto enorme di spiaggia libera, perché non dobbiamo avere assembramenti. E pulizia quotidiana della spiaggia, che si aggiungerà a quella generale di Marche Multiservizi. Faremo verifiche alla fine di giugno, luglio e agosto. Se il gestore della piazzola non farà quanto richiesto, sarà sostituito con il secondo in graduatoria dell’avviso pubblico». Conclusione del sindaco: «Spiaggia libera più pulita. Chi cerca la libertà, avrà la libertà. Chi vuole servizi, potrà averli gratuitamente nella piazzola senza elemosinarli dal bagnino accanto. Al tempo stesso diamo cinque opportunità di lavoro».

