Si terrà a Pesaro il primo spettacolo teatrale in Italia dopo il lockdown

Lo ha comunicato il sindaco Matteo Ricci. Ascanio Celestini in scena allo Sperimentale il 15 giugno

PESARO – «Si terrà a Pesaro il primo spettacolo teatrale in Italia dopo il lockdown. Ascanio Celestini porterà in scena il suo ‘Radio Clandestina’ allo Sperimentale, riorganizzato nella massima sicurezza». Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci. «L’evento è in programma un minuto dopo la mezzanotte del 15 giugno 2020, data indicata dal governo per la ripresa degli spettacoli teatrali. Ringraziamo Ascanio Celestini per questo regalo alla città», commenta il sindaco.

