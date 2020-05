La dottoressa Eleonora Cognigni è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Pesaro

PESARO – Da lunedì 18 maggio il Commissario Capo della Polizia di Stato dott.ssa Eleonora Cognigni ha assunto l’incarico di dirigente della Squadra Mobile di Pesaro.

La dott.ssa Cognigni è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata e Dottore di Ricerca (PhD) in “Medicina Legale, Tossicologia Forense e Malpractice” presso lo stesso Ateneo. Ha conseguito il master in “Scienze della Sicurezza” presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

La dott.ssa Cognigni, inoltre, è autrice di vari articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali di medicina legale, nonchè di una monografia.

Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del previsto corso biennale di formazione tenutosi presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stata destinata alla Questura di Aosta, dapprima come Responsabile dell’Ufficio Immigrazione e poi, dal mese di maggio 2017, come Dirigente della Squadra Mobile.

In tale contesto ha diretto con successo diverse significative indagini, come l’attività che ha condotto all’arresto lampo di due rapinatori e quella che ha consentito di bloccare un’agguerrita coppia di ladri seriali specializzati in furti in abitazione, nonché diverse operazioni per il contrasto al traffico di stupefacenti fra le quali quella denominata “Connecting Europe” che, fra l’altro, ha permesso di trarre in arresto un trafficante internazionale di esseri umani.

