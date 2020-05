In tempi di Coronavirus l’Arcivescovo di Ancona commuove tutti con la visita all’ospedale regionale di Torrette / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – In tempi di Coronavirus, la visita di monsignor Angelo Spina all’Ospedale di Torrette è un evento che rimarrà indelebile nella memoria degli anconetani e non solo.

Faccio difficoltà a trovare le parole adeguate per parlare di questa visita, ma proverò a farlo. Ad accogliere l’Arcivescovo vi erano, tra gli altri, il direttore dell’Azienda Ospedali Riuniti Michele Caporossi, la presidente della Fondazione Ospedali Riuniti Marisa Carnevali e la direttrice della Clinica Oncologica Rosanna Berardi.

Nel suo intervento, Caporossi ha elogiato il lavoro fatto dalla struttura che, in questa emergenza, ha confermato la sua importanza sociale e tecnica in ambito nazionale. Monsignor Spina ha ribadito la sua gratitudine verso il personale sanitario, sottolineando l’importanza della fede cristiana in questa emergenza.

L’evento si è concluso con l’esibizione della giovane pianista Agnese Sanna, che ha eseguito, in un clima suggestivo ed unico, due motivi importanti: l’Hallelujah di Leonard Cohen e la sua composizione musicale “The Hero”, L’eroe, scritta dopo la scomparsa di un caro amico e dedicata oggi all’eroismo del personale sanitario. Il volto di Agnese, coperto dalla mascherina, con gli occhi visibilmente commossi, ha trasmesso con il linguaggio musicale ai numerosi presenti la riconoscenza di tutti noi, sottolineando che “Nessuno si salva da solo”.

È quindi seguita la Benedizione dell’Arcivescovo, segno tangibile della vicinanza della Chiesa alla Comunità Anconetana, soprattutto in questo Momento di particolare sofferenza. La fase 2 è prossima, si aprirà lunedì 4 maggio con la ricorrenza della festa del Patrono di Ancona San Ciriaco: un motivo in più per guardare con speranza e fiducia all’immediato futuro.

(Le foto sono di Stefano Sacchettoni)

