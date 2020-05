CORONAVIRUS / Più di quattromila (4.028) i pazienti dimessi dagli ospedali. Nelle Marche molti dei nuovi positivi sono giovani

ANCONA – Nella giornata di ieri sono stati effettuati 1060 tamponi: 717 del percorso diagnosi e 343 del percorso guariti. I nuovi casi positivi rilevati sono 13: 6 in provincia di Ancona, 2 a Pesaro Urbino, 2 a Macerata, 3 a Fermo e 0 ad Ascoli. I dati degli ultimi giorni evidenziano un abbassamento sensibile dell’età dei positivi: negli ultimi 7 giorni il 75% dei casi è under 35. Si tratta di persone sintomatiche che ora sono in isolamento a casa poiché non necessitano di ricovero ospedaliero.

“È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti – afferma il presidente Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti. E queste regole riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole”.

Con questi 13 i tamponi positivi sono saliti a 6.714 su 60.949 test (sono invece 54.235 i test negativi).

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono ora 2.740; nella provincia di Ancona 1.869; nella provincia di Macerata 1.116; nella provincia di Fermo 468; nella provincia di Ascoli Piceno 290. Ci sono poi 231 casi provenienti da fuori regione.

Sono 13 (2 meno di ieri) le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, 16 nelle aree di terapia semi intensiva e 43 in reparti non intensivi. Altre 42 persone sono ricoverate in degenze post acute e 175 in strutture territoriali. Complessivamente i ricoverati negli ospedali della regione sono 114.

Al momento, nelle Marche, sono 4.028 i pazienti dimessi dagli ospedali, ma molti di loro si trovano attualmente in isolamento domiciliare, sotto stretta sorveglianza medica.

In isolamento domiciliare ci sono complessivamente 3.649 persone, delle quali 2.173 asintomatiche e 1.476 sintomatiche. Tra queste ci sono 426 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici. E questo crea grandi problemi in tutte le strutture ospedaliere marchigiane. Va anche aggiunto che dall’inizio della pandemia nelle Marche ci sono state 32.550 persone in isolamento domiciliare avendo avuto contatti con pazienti contagiati.

LE TABELLE

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it