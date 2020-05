Auto cappottata a Castelfidardo: il conducente resta bloccato all’interno

CASTELFIDARDO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 10, in via Cesare Battisti, a Castelfidardo, per un incidente stradale. Coinvolta una sola auto che si è cappottata, rimanendo su un fianco. Il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco, hanno quindi provveduto a liberarlo attraverso il portellone posteriore, affidandolo alle cure dei sanitari.

Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i necessari rilievi tecnici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it