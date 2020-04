Zaffiri propone un Consiglio regionale permanente fino a quando non verranno adottate misure concrete per sostenere la nostra economia

ANCONA – Il capogruppo della Lega Marche Sandro Zaffiri oggi in Consiglio regionale ha chiesto a gran voce alla Giunta risposte concrete per affrontare la grave crisi che a causa del lungo periodo di inattività dovuto al coronavirus ha coinvolto decine di migliaia di piccoli artigiani e commercianti.

La situazione del nostro sistema economico, già in sofferenza prima dell’epidemia, oggi è letteralmente in ginocchio al punto tale che molte micro e piccole imprese non sanno se riusciranno a riaprire, con ripercussioni sul Pil regionale e sull’occupazione.

Ma se aggiungiamo a tutto questo una Giunta regionale che non dà risposte concrete e tempestive, la situazione è indubbiamente destinata ad aggravarsi ed è proprio per questo che oggi il capogruppo Zaffiri, illustrando le mozioni presentate dal Gruppo della Lega Marche, è arrivato a chiedere, provocatoriamente ma non troppo, un Consiglio regionale permanente fino a quando non verranno adottate misure forti e concrete per sostenere il nostro tessuto socio economico.

Un monito – prosegue Sandro Zaffiri – affinché la Giunta chiamata a rispondere, provveda immediatamente a proporre un piano d’intervento strutturato per contrastare l’impatto della recessione che avanza.

Servono interventi straordinari come quello proposto in una delle mozioni presentate dalla Lega e cioè contributi a fondo perduto per sostenere le micro e piccole imprese artigianali e commerciali e la proroga da luglio a fine dicembre delle scadenze tributarie. Non possiamo perdere altro tempo – conclude Sandro Zaffiri – perché i cittadini e le nostre aziende devono essere messi nelle condizioni di poter sopravvivere.

