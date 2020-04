Una persona soccorsa in casa nel pomeriggio dai vigili del fuoco

CASTELFIDARDO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 15:40, in via Pastore, a Castelfidardo, in supporto alla Croce Rossa per soccorrere una persona.

I soccorritori hanno indossato i dispositivi di protezione previsti ed hanno trasportato la persona nell’ambulanza.

