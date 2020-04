Tre feriti a Torrette nello schianto tra un’auto ed un autobus

ANCONA – Tre persone sono rimaste ferite, oggi pomeriggio, in un incidente stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 18:30, in via Flaminia, a Torrette, per un incidente tra un autobus e un’auto.

La persona al volante dell’auto, il conducente e un passeggero dell’autobus sono rimasti feriti nello schianto. Presi in cura dal personale del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale regionale.

La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver collaborato con il personale sanitario, ha messo in sicurezza i due mezzi coinvolti nell’incidente.

