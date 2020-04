Nel giorno di Pasqua uova di cioccolato anche al personale delle pulizie dell’ospedale di Macerata

L’azienda Paolucci ha voluto omaggiare e ringraziare con delle uova di cioccolato l’intero reparto Rekeep che si occupa di garantire pulizia e igiene all’ospedale

MACERATA – Nel giorno di Pasqua l’azienda Paolucci, titolare dei negozi Vodafone store a Tolentino, Piediripa e Civitanova Marche, ha voluto ringraziare con delle uova di cioccolato i 60 addetti del reparto REKEEP che contribuiscono a mantenere il massimo dell’igiene all’ospedale civile di Macerata.

“Siamo certi che attraverso l’impegno di tutti riusciremo a superare l’emergenza coronavirus – hanno dichiarato i titolari della ditta Paolucci. “Si tratta di un grande lavoro collettivo ed è proprio per questo motivo che, in occasione della Pasqua, abbiamo voluto ringraziare anche quella parte della squadra sanitaria che lavora in silenzio come tutte le operatrici e gli operatori delle pulizie. Ognuno di essi tutti i giorni, con il proprio lavoro, dà un grande contributo alla lotta contro il Coronavirus. Perché solo insieme si può vincere questa battaglia!”

Anche la consegna delle uova è stata frutto di un bel lavoro di squadra grazie alla fattiva collaborazione della responsabile del reparto REKEEP, Nadia Ilari, e della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino che si è occupata di recapitare direttamente al personale delle pulizie il dono Pasquale da parte della ditta Paolucci. La consegna è avvenuta questa mattina nel corso dell’omaggio delle Istituzioni civili e militari al sistema sanitario davanti all’ospedale di Macerata.

