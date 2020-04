“Moto GP e Motociclismo Paralimpici: quali prospettive?”

Martedì pomeriggio, alle ore 18, incontro in videoconferenza su Zoom, organizzato dall’associazione Controvento di Recanati

RECANATI – Si terrà martedì pomeriggio, alle ore 18, in videoconferenza su Zoom l’incontro “Moto GP e Motociclismo Paralimpici: quali prospettive?” organizzato dall’associazione Controvento di Recanati, per mettere a fuoco le difficoltà del settore con particolare attenzione alla disabilità. Attorno al circo del moto GP ruotano infatti non solo gli interessi dei piloti, ma anche quelli di migliaia di lavoratori dell’indotto e delle loro famiglie. Faremo il Punto con Franco Uncini, Campione del Mondo classe 500cc – 1982 e FIM Safety Officer e Maximilian Sontacchi, Campione Italiano Motociclismo Paralimpico Classe 600 e Bronzo Classe 600 Campionato Internazionale Handyrace.

Il link per il collegamento https://us02web.zoom.us/j/89576464397

Meeting ID: 895 7646 4397

Password: 817497

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it