Mezzo agricolo finisce in un fossato, recuperato dai vigili del fuoco

CASTELFIDARDO – Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo, in via della Stazione, dopo che un sollevatore telescopico era finito in un fossato.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha imbragato il mezzo con l’autogru e lo ha riposizionato sulle ruote. L’intervento si è concluso alle ore 20:30 circa.

